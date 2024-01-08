قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.. زفاف نجم نادى النصر السعودى ساديو ماني

فيما يستعد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي، مع رفاقه لاعبوا منتخب السنغال للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2023، والتى ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير الجاري،عقد ماني قرانه على فتاة أحلامه عائشة تامبا، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية عالمية.

وفى سياق آخر، يسعى المنتخب السنغالي «أسود التيرانجا»، للحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، بعد أن كان قد تُوِج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية على حساب نظيره منتخب مصر.

ويواجه «أسود التيرانجا» نظيره منتخب جامبيا يوم «الاثنين»15 يناير المقبل، فى منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة في كوت ديفوار.