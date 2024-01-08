رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

أرسل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وجميع الأخوة الأقباط في ربوع الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأعرب عوض عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات الطيبة بتلك المناسبة العطرة التي تفيض علينا سنوياً بأسمى آيات المحبة والسلام بين أبناء الشعب المصري لتجعلهم نسيجٍ واحد وتعكس صلابتهم ، الأمر الذي يُعظّم قيم التسامح والإخاء نحو بذل مزيدِ من الجهود على العمل المشترك للنهوض بمصرنا الحبيبة ، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ، وتأكيداً على ثقتنا في عزمكم على مواصلة مسيرة العطاء لتكونوا دوماً في طليعة الصفوف.

واختتم عوض برقيته قائلاً : ” أسال الله العلى العظيم أن يُمتعكم بموفور الصحة والعافية ، وأن يُعيد تلك الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدِ من التقدم والإزدهار ” .