وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال بمنشآت دمياط

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة دمياط ، أختتمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت عنوان ” السلامة أسلوب حياة ” تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، بالمعهد العالي للادارة و التجارة الخارجية (راية) بمدينة دمياط الجديدة ، بحضور 70 مسئول سلامة وصحة مهنية بشركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات، وذلك ضمن جهود الوزارة والمديرية فى نشر أساليب السلامة والصحة المهنية ومفاهيمها وإشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت داخل المحافظات للحفاظ على العنصر البشرى أساس التنمية وكذلك المنشىت والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، ان تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات وزيادة الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر خاصة فى المنشآت كثيفة العمالة داخل مختلف القطاعات ، وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط فى تقريره للوزارة ، أنه افتتح الملتقي الدكتورمحمد اسماعيل عميد المعهد بكلمة و نبذة عن المعهد و أنشطته، كما القي المحاضرة الاولي خلال الملتقى الرائد مختار المحمدي رئيس قسم الاطفاء و رئيس التدريب بادارة الحماية المدنية حول مخاطر الحريق بالمنشآت التعليمية ، واختتم اليوم الأول بمحاضرة للمهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالإدارة المركزية بالوزارة حول السلامة اسلوب حياة وتشريعات السلامة ، كما تضمن اليوم الثاني محاضرة الدكتورة عبير ابو الفرح المفتش بمكتب السلامة بدمياط الجديدة عن خطة الطواري و الإخلاء ، ومحاضرة للدكتورسعيد محمد الباحث بالإدارة المركزية بالوزارة حول تقييم المخاطر بالمنشات ، واختتمت فعاليات الملتقي بتسليم شهادة التقدير للمشاركين بحضور مكتب السلامة بدمياط الجديدة ومديري مكاتب السلامة بدمياط ، ومفتشي السلامة .