وزارة العمل: تسليم شهادات ختام التدريب المهني لخريجى 3 برامج تدريبية من شباب المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات تسليم إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، شهادات إتمام التدريب لخريجى الدورات التدريبية المجانية على مهن التبريد والتكييف ، وصيانة المحمول ، والمساحة ، ضمن خطة التدريب للعام التدريبى 2023 – 2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب الخاصة بكل مهنة ، وعمل الإختبارات النهائية النظرية والعملية وفق المناهج الموضوعة من قبل الوزارة ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى ، وضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التى يحتاجها سوق العمل ..

وأوضحت ماجده صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب لتاهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وأضافت مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية او إدارة بحوث العمل بالمديرية ، ويحصل المتدربين على شهادات معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة ، مع إعطاء الأولوية فى الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية للشباب من أبناء المحافظة.