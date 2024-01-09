المصرى يفوز على ذئاب الجبل بهدف نظيف بكأس رابطة الأندية

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف سجله عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر القاء الذي جمعهما مساء اليوم «الثلاثاء»، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، وكريم العراقي وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وحسين السيد، لخط الدفاع، وعمرو موسى ويوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، وميدو جابر وحسن علي وسمير فكري كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما بدأ ذئاب الجبل اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، لؤي وائل، أحمد علاء، جوزيف أوشايا،خط الوسط: محمد مجلي، أحمد شيمي، عمار حمدي، عبد الرحمن جبنة، عماد ميهوب،خط الهجوم: أمادو نياص.