وسام أبو علي فى القاهرة للانضمام لـ الأهلي.. والمارد الأحمر يرفض عرض بيع ديانج

وصل إلى القاهرة مهاجم الأهلي الجديد وسام أبو علي، استعدادا للانضمام لصفوف المارد الأحمر، وسيقوم اللاعب على الفور بالتوجه لأحد المستشفيات فى القاهرة اليوم، وصباح غد الأربعاء لإتمام الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان أبو علي خضع لفحص طبي قبل الوصول إلى القاهرة، وتسلم مسؤولو الأهلي تقريرا طبيا من ناديه السويدي، وقد أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب الفلسطيني.

ووضع النادي الأهلي بندًا في عقد وسام أبو علي، يتضمن عدم دفع مقابل مالي إلا بعد اجتياز فترة الكشف الطبي بالقاهرة، والمقرر أن يخضع له خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتبلغ قيمة صفقة انتقال وسام أبو على ما يقرب من 2 مليون يورو بحيث يحصل النادي السويدي على ما يقرب من مليون 600 ألف يورو و350 ألف امتيازات أخرى، فيما يحصل وسام أبو علي على 700 آلاف دولار في الموسم.

وفى سياق آخر، رفض النادى الأهلي العرض المقدم من إدارة نادي قطر القطري لبيع المالي أليو ديانج، لاعب فريق الكرة بسبب ضعف المقابل المالي، حيث عرض قطر القطرى دفع مبلغ 3 مليون دولار لشراء لاعب الأهلي نجم خط الوسط المالي أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الأهلى قد حدد مبلغ 5 ملايين دولار لبيع ديانج، ولكن هناك إمكانية لبيع اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بخلاف الامتيازات الأخرى ونسبة من إعادة البيع.

وأشارت تقارير صحفية، إلى اهتمام نادي طرابزون سبور التركي، بالتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسبب رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي خلال الفترة الحالية هو خروجه من حسابات كولر للمشاركة مؤخرًا مع الفريق الأحمر.