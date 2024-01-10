بريمونتادا رائعة.. الجونة يحول تأخره للفوز على البنك الأهلى بثلاثية مقابل هدف فى كأس الرابطة

نجح فريق الجونة في الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3 / 1 مع نهاية المباراة، وسجيل ثلاثية فى الشوط الثاني للمباراة، التى جمعتهما اليوم «الأربعاء» على استاد خالد بشارة، فى منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

سجل كريم بامبو هدف التقدم والوحيد للبنك الأهلي في الدقيقة 25، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على يمين صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 49 من عمر اللقاء، سجل لاعب الجونة أيمن موكا هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 60، سجل الجونة عن طريق لاعبه أشرف مجدي هدف التقدم لأصحاب الأرض، من تسديدة أرضية مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم الأيمن ودخلت الشباك.

ثم عاد أشرف مجدى وأحرز الهدف الثالث للجونة في الدقيقة 76، بعدما استغل خطأ من حارس مرمى الجونة في إبعاد الكرة وسددها على يمين الحارس، وألغى حكم الراية هدفًا رابعًا للجونة عن طريق باسم ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بدعوى التسلل، لينتهى اللقاء المباراة بفوز الجونة 3 / 1.