شهادة إدخار جديدة بفائدة 27%.. هل تؤثر على خطط تشجيع الاستثمار؟

يمن الحماقي: تستهدف سحب السيولة.. ويجب حسن استغلال مواردنا

أحمد خزيم: الفائدة المرتفعة تغري المواطنين.. ويجب الحذر من «المضاربة» التي تشهدها الأسواق

وائل النحاس: 700 مليار جنيه حجم قروض المشروعات.. ويجب التوجه لشراء أدوات الدين

شريف الدمرداش: مدخرات المواطنين انخفضت بنسبة 35%.. وهناك تحديات تواجه الاستثمار

تحقيق: محمد مختار

يواجه الاقتصاد المحلي تحديات كبيرة وربما غير مسبوقة في ظل أزمات وأوضاع جيوسياسية بالمنطقة تزيد من حالة عدم اليقين وأيضا تنامي للسوق الموازية للنقد الأجنبي الأمر الذي يتطلب تعزيز فرص الاستثمار والعمل على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية لتخطي هذه الأزمة.. ومؤخرا أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن طرح شهادات ادخار بعائد سنوي يبلغ 23.5 بالمئة يصرف شهريا، ويصل إلى 27 بالمئة في حال صرفه سنويا، ولمدة عام واحد، بهدف استيعاب السيولة المالية من السوق بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي، والتي ناهزت حصيلة الاكتتاب فيها حوالي نصف تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص خلال ديسمبر 2023 هامشياً حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفاعاً هامشياً من 48.4 نقطة في شهر نوفمبر إلى 48.5 نقطة في ديسمبر الماضي.

تشجيع الاستثمار

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الهدف من إصدار هذه الشهادات الإدخارية هو سحب السيولة، وهو إجراء أفضل من رفع سعر الفائدة مشيرة إلى أن الإقراض البنكي للاستثمار الخاص ضعيف جدا في ظل عدم قيام الجهاز المصرفي بالدور الأمثل في دعم الاستثمارات والتنمية.

وقالت إن هناك مشكلة كبيرة تواجه تشجيع الاستثمار بسبب إحجام المستثمرين وارتفاع سعر الفائدة وأيضا أذون الخزانة، وهذه العقبات تؤثر على دور الجهاز المصرفي في خدمة التنمية ويجب إعادة النظر في هذا الأمر، قائلة: رفع سعر الفائدة مجددا سيكون أمر مرعب للاستثمار، وفي نفس الوقت كان قد انتهي أجل وجاء موعد استحقاق صرف الشهادات الإدخارية 25% ولذلك كان هناك ضرورة لإصدار شهادة أدخارية جديدة لامتصاص السيولة.

وأشارت «الحماقي» إلى أنه يجب على الحكومة تحقيق المنافسة العادلة ومنع البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مما ينعكس على المستثمر، موضحة أن مؤئر مديري المشتريات استمر في التراجع خلال الأشهر الماضية، مما يؤكد أن الأداء الاقتصادي ليس على المستوى المطلوب، مما يتطلب أن يكون هناك حزم في المتابعة وتنفيذ الخطط الاقتصادية.

وقالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الأوضاع الحالية بالمنطقة تدفعنا إلى ضرورة حسن استغلال مواردنا وزيادة التحوط ورفع الإنتاجية ورفع المهارات والتدريب ونقل التكنولوجيا، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت «الحماقي» أن الصراع القائم في المنطقة حاليا يزيد من حرج الموقف الاقتصادي، فهناك مجموعة تداعيات خطيرة يتسبب فيها هذا الصراع بسبب المخاوف من احتمالية توسعه وتصبح منطقة خطرة وبالتالي تتأثر السياحة مما يزيد من الضغط على تدفقات العملة الأجنبية الذي هو يعاني بالفعل، قائلة إنه لا يجب الاعتماد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل التي ترتبط بصورة أساسية بالتغيرات والأحداث السياسية، فرغم أهميتها ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل مطلق في ظل وجود مصادر هائلة نستطيع من خلالها الحصول على تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي بشرط حسن استغلال مواردنا المتاحة.

وشددت «الحماقي» على أنه هناك جهود بالفعل تتم لزيادة حصيلتنا من النقد الأجنبي ولكنه ليس على مستوى الوضع الحالي الذي يتطلب وبشدة وجود «اقتصاد أزمة» لإدارة المرحلة الاقتصادية الحالية التي تتطلب وجود كفاءة أكبر لتخطي العديد من العقبات التي تضغط على الاقتصاد، من خلال الاستعانة بمجموعة من خبراء الاقتصاد وتدشين غرفة عمليات تتابع الوضع الاقتصادي وتتحرك وفقا للمعطيات الموجودة ولكن لم يحدث هذا ولم تتم معالجة المشكلات الاقتصادية الموجودة بالقدر الكافي من الإجراءات السسياسات المطلوب تنفيذها ونتيجة لذلك وصل الاقتصاد المحلي إلى النتيجة الحالية

تشجيع القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن جمع مدخرات المواطنين يستهدف بالمقام الأول استغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية، ولكن مع الإعلان عن شهادات إدخارية أعلى من الفائدة التي يحددها البنك المركزي، يطرح تساؤلا وهو من أين تأتي البنوك بهذا الفارق في الأسعار؟، بجانب أنه ما هو النشاط الذي يحقق 27% صافي ربح؟.

وأوضح أنه في ظل الهندسة المالية، فيجب الحذر من التوسع في عمليات اضطرابات الأسواق والتجارة في العملات والذهب والعقارات بعيدا عن الأنشطة الإنتاجية، مضيفا مما يؤدي إلى أن كل مكاسب هذه الشهادات يتم استلهلاكها من فاتورة الوارد، وسط عمليات مضاربة في العملة نشهدها حاليا في السوق الموازية.

وقال إن هذه الحالة من «الدولرة» التي تتم في التوقيت الحالي على حساب الجنيه، وسط ندرة من مصادر النقد الأجنبي وتحديات كبيرة توجه هذه المصادر خلال هذه الفترة مثل السياحة وعوائد قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتوترات البحر الأحمر، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب على الحكومة استخدام موارد الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي والبحري، موضحا أن الحكومة بدأت السنة المالية بعجز في الموازنة العامة بقيمة 824 مليار جنيه، ويجب على البنك المركزي مساعدة الحكومة في زيادة الإنتاجية ومنع القفزات الهائلة لسعر الدولار في السوق الموازية التي تجاوزت كل الحدود.

وأشار إلى أنه في ظل القروض متوسطة الآجل فإن المستحقق سداده خلال 2024 يقدر بحوالي 42 مليار دولار، موضحا أن الأزمة الحالية تصيب أهم 3 موارد للنقد الأجنبي وهما تحويلات المصريين بالخارج والسياحة نتيجة لعدم حسن إدارة هذا الملف وفي ظل الأوضاع بالمنطقة وتوترات البحر الأحمر وما له من تأثير على حركة التجارة العالمية.

وشدد على ضرورة إدارة الملف المصرفي بكفاءة أكثر من ذلك خاصة في هذا التوقيت الصعب، في ظل أزمات عالمية خانقة، قائلا إننا نلاحظ خلال هذه الفترة، أن الحلول التي تُقدم لمعالجة أزمات تتسبب في زيادتها، مطالبا الحكومة بتطبيق أفكار مبتكرة لحل أزمة الدولار حتى لا تزداد الأزمة خلال الفترة المقبلة، فالمطلوب سداده خلال العام الحالي 2024 من مستحقات الديون أكثر من العام الماضي 2023 مما يتطلب سرعة التحرك لضبط القطاع المصرفي.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تشجيع الصناعة المحلية والقطاع الخاص، والعوامل التي تؤدي إلى رفع الناتج المحلي، وفي ظل النشاط الذي نلاحظه للسوق الموازية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيظل طالما أن هناك فجوة كبيرة من الصادرات والواردات، وأيضا المردود من القطاع الخاص ليس بالصورة الجيدة.

كما طالب بوجود روشتة مصرية وخلية إدارة أزمة لعلاج المشكلات الحالية لسوق الصرف وأزمة نقص الدولار، حتى تتوقف هذه الأزمة، وعدم تصاعدها، قائلا «إن ما يتم الأن هو علاج للعرض وليس المرض نفسه»، فالحكومة وهيئاتها التابعة يجب عليهم خلق القوانين التحفيزية لدعم القطاع الخاص، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

شراء أدوات الدين

أكد الدكتور وائل النحاس، أنه مع الإعلان عن سعر فائدة إدخار بهذه النسبة فلا يوجد مشروعات توازي نفس العائد في عام واحد، بجانب أن هناك 18% من قيمة الشهادة يحصل عليها البنك المركزي، فضلا عن أن نحو حوالي 100 من رجال الأعمال تحصلوا على نحو 700 مليار جنيه قروض وبالتالي التوسع في الإقراض لمشروعات اسنثمارية لا يوجد به مشكلة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن البنوك يجب أن تستغل هذه الأموال في شراء أدوات الدين وسندات، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية توجه المواطنين حول الإدخار في الذهب تحسبا لصرف عائد هذه الشهادات، مع الإعلان عن هذه الشهادات الجديدة انخفضت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ثم عاود الارتفاع بصورة كبيرة مرة أخرى، قائلا: إن حسن إدارة أزمة سعر الصرف الحالية من أهم أسباب معالجتها، وأن هناك بالفعل نقد أجنبي يتم توفيره بصوره كبيرة ولكن بصورة غير رسمية، الأمر الذي يتطلب العمل على انهاء السوق الموازية تماما لضبط سوق الصرف.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن توطين الصناعة يعد أولى خطوات النهوض بالاقتصاد مما يترتب عليه خفض الدين الخارجي، مشددا في نفس الوقت على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية، حيث إن المواطنين يعانوا بالفعل خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وارتفاع أسعار جميع السلع.

مشروعات استثمارية

أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة على الادخار من المنظور الكلاسيكي للاقتصاد يقلل من الأموال المتاحة لضحها في المشروعات الاستثمارية، قائلا: رفع الفائدة سببه تخفيف من آثار التضخم المرتفع على المواطنين الذين ليس لهم علاقة بالاستثمار، فالأموال ومدخرات المواطنين انخفضت قيمتها بنسبة 35% ومع احتساب الفائدة بشهادات الادخار الجديدة بحوالي 27% سنويا فستكون نسبة انخفاض قيمة المدخرات حوالي 8% فقط، فالهدف من هذا الأجراء امتصاص السيولة والتخفيف من أضرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار ليس في معادلة الدولة وأيضا ليس لمن يقبل نحو هذه الشهادات، مشيرا إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تشجيع الاستثمار أبرزها أن الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع ومستلزمات الإنتاج لا يمكن من إعداد دراسات جدوى منضبطة، فأسعار مدخلات الإنتاج وسعر الدولار بجميع الأسواق العالمية في حالة فوضى كبيرة.

وشدد على ضرورة العمل على ثبات سعر الصرف لتشجبع الاستثمار، بجانب التحكم في معدلات التضخم، بجانب تقديم حوافز كبيرة لتشجيع الاستثمار.