التعادل الإيجابى 2/2 يحسم مواجهة بيراميدز وفاركو فى كأس الرابطة الأندية المصرية

انتهى منذ قليل اللقاء الذى أُقيم على ستاد الدفاع الجوى، والذى جمع فريقى بيراميدز مع نظيره فاركو، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وجاءت النتيجة التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وقد انتهى الشوط الأول من عمر اللقاء، بتقدم فاركو بهدف اللاعب عمرو جمال في الدقيقة 33 من علامة الجزاء، وأضاف السودانى سيف تيرى الهدف الثانى لفريق فاركو في الدقيقة 52، فيما أحرز لفريق بيراميدز اللاعبين أحمد توفيق وفخرى لاكاى، فى الدقيقتين 64 و87 على التوالى.

اللقاء فى مُجمله شهد سيطرة شبه تامة من لاعبى فريق بيراميدز، الذى تسابق لاعبوه فى أهدار العديد من الفرص للتهديف عن طريق يوسف أسامة وفخرى لاكاى، فيما جاءت هجمات فريق فاركو على فترات متباعدة عن طريق سيف تيرى وعمرو جمال.

بهذة النتيجة يتصدر فريق طلائع الجيش المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتى فاركو فى المركز الثانى برصيد نقطة وبيراميدز فى المركز الثالث بنفس العدد من النقاط، ويتذيل الترتيب فى المجموعة فريق زد الذى يأتى فى المركز الأخير بدون نقاط.