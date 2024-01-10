بثنائية دون رد.. سيراميكا يتخطى عقبة إنبى فى رحلة الاحتفاظ بلقب بطولة كأس الرابطة

بهدفين نظيفين، فاز فريق سيراميكا على نظيره فريق إنبى، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً فريقي، الإسماعيلي والداخلية.

بدأ فريق التسجيل سيراميكا عن طريق لاعبه صديق أوجولا فى أول دقيقة من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله جون إيبوكا الهدف الثانى فى الدقيقة «90+2».

وشهد اللقاء تعرض لاعب إنبى محمد ناصر «مودى» للطرد في الدقيقة 80 من عمر المباراة، يعد أن يشهر الحكم وائل فرحان البطاقة الصفراء للاعب، وعاد وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بعد أن لجأ الحكم لتقنية الـ«var».

دخل سيراميكا المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري – إسلام المزين- رجب نبيل – عبد الرحمن بودي،خط الوسط: محمد توني – أحمد القندوسي – محمد عادل -محمد إبراهيم – صديق ايجولا،خط الهجوم: احمد ياسر ريان .

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كما يلي: حراسة المرمى: رضا السيد،الدفاع : أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – سيف الخشاب – مروان داود،خط الوسط : مصطفى شكشك – أحمد العجوز – علي أوسكار – مودي ناصر،الهجوم : يوسف لبيب – محمد النحاس.