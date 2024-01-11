في مؤتمر النداء الإنساني لدعم قطاع غزة .. وزير الصحة يدعو كافة الشركاء إلى بذل المزيد من الجهود لاستمرار وصول المساعدات للفلسطينيين 

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، في مؤتمر النداء الإنساني لدعم قطاع غزة حيث وقف الجميع دقيقة حداد علي أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وشهداء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات الإنسانية، والذين لقوا حتفهم منذ بداية الأحداث.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لكافة الشركاء سواء الفرق الطبية او جمعيات ومنظمات المجتمع المدني اقليميا ودوليا، وشركاء التنمية من شركات القطاع الخاص، لتلبية نداء المساعدة وتقديم الموارد للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كافة سبل الدعم للمصابين والجرحي وتحديدا الأطفال، ودعا جميع الأطراف إلي بذل المزيد من الجهود لاستمرار وصول المساعدات إلي الجانب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية، بالاضافة للتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لوصول المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلي أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع.

وأشار “عبدالغفار”، أنه تم عرض فيليما تسجيليا تضمن الجهود الطبية التي قدمتها مصر للأشقاء، ومنها استقبال المصابين والجرحي في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى الأطفال الخدج الذين تم نقلهم إلي مستشفي العاصمة الإدارية الجديدة عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و استعرض الفيلم التسجيلي آراء الأشقاء في مستوي الخدمات المقدمة لهم.