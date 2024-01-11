القباج تستقبل سفير استراليا بالقاهرة لمناقشة قضايا الحماية الإجتماعية وسبل التمكين الإقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

استقبلت “نيفين القباج ” وزيرة التضامن الإجتماعي “إكسل وابنهورست” سفير استراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل توفير تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر العالم أجمع , ومناقشة موضوعات التمكين الاقتصادي للفئات القادرة على العمل وبصفة خاصة في المناطق الريفية، كما تعرض اللقاء لسبل توفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة جراء الهجوم الإٍسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود المبذولة لتعزيز برامج العدالة الاجتماعية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي خاصة فى ظل تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاس تأثيراته على الإقتصاد المصري.

ذكرت القباج أنه في عام 2023، تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بإجمالي مليون أسرة، وزيادة قيمة الدعم بنسبة تصل إلى 40% من قيمة الدعم المخطط له في عام 2015 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وصلوا إلى 5,2 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة الذي وجه بهم االرئيس، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتناول اللقاء جانب التمكين الاقتصادي للأسر من خلال المشروعات متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، ومشروعات الأسر المنتجة، وقطاعات الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التعاونيات الإنتاجية.

أضافت” القباج” أن بنك ناصر الاجتماعي له دور إيجابي في تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، خاصة أنه يطلق منتجات مصرفية ميسرة، ومدعمة، تشجيعاً لتنشيط الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات البسيطة والصغيرة.

أشاد السفير بدور التضامن الاجتماعي في تنظيم ممارسة العمل الأهلي، خاصة بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية في عام 2023، والتي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي الذي يقصد به حوكمة الإجراءات والبيانات الخاصة بالمجتمع المدني، بما يشمل التبرعات والبرامج التنموية المنفذة، واستفادة المواطنين بالأنشطة والخدمات، كما تساهم المنظومة في تسريع الخدمة وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة في التسجيل، أو توفيق الأوضاع، أو المشروعات الجديدة، أو تصاريح جمع المال، أو غيرها من الخدمات

كما أشاد بدور مصر في توفير الخدمات والمساعدات الطبية، واستقبال الدولة المصرية للجرحى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، وتم التأكيد على دور المجتمع المدني الإيجابي فى تقديم المساعدات لقطاع غزة، وبصفة خاصة لمنظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والجمعية الشرعية، وغيرهم من المنظمات.

وفى ختام اللقاء، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والاسترالي وتبادل الخبرات فى مجال المنتجات اليدوية ومشروعات الأسر المنتجة وخدمات ذوي الإعاقة.