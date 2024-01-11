القومي للطفولة والأمومة.. مبادرة من طفل لطفل تهدف إلى دعم وحماية أطفال المحافظات الحدودية وضحايا العنف و الحروب 

وقعت المهندسة” نيفين عثمان” الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس القبائل والعائلات المصري لتنفيذ مبادرة من طفل لطفل لدعم جميع الأطفال الأشد احتياجا ضحايا العنف والايذاء، والتي تم إطلاقها خلال احتفالية اليوم العالمي للطفل (حلمنا حقنا .. صوت الطفل) نوفمبر الماضي.

و أعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بهذا التعاون والشراكة ،ووجهت الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي لمساعيها للوصول إلى تحقيق أفضل النتائج لدعم الفئات الأولى بالرعاية مشيرة إلى أنه من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم سنعمل سويا على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تنفيذ مبادرة من طفل لطفل لدعم الأطفال في المحافظات الحدودية وأبناء الشهداء، بالإضافة إلي تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية من أطفال مصر لأطفال غزة.

وأكدت عثمان على أن قضايا الطفل على أجندة الدولة المصرية و أنه في إطار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم وتمكين الطفل المصري تم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع الطفل على أن يشعر بالمسئولية تجاه من حوله، مؤكدة على دعم جميع الأطفال دون تمييز مع دمج الأطفال ذوي الإعاقة.