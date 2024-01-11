رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يدعو الجهات الدولية الراغبة فى تقديم المساعدات للتنسيق ووضع آليه عمل للوقوف على الاحتياجات المطلوبة

وجه الدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا وحكومة، وكافة الأجهزة والجهات والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية،..جاء ذلك خلال كلمته فعاليات مؤتمر الهلال الأحمر المصري، والذي ينظمه تحت عنوان ” النداء الإنساني الدولي لدعم غزة”

وأشار إلي أن المساعدات الإنسانية التي تصل للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري تلعب دورا هاما خلال تلك الأزمة، ودعا إلي كافة الجهات الدولية التي ترغب في ايصال المساعدات للتنسيق ووضع آليه عمل للوقوف علي الاحتياجات المطلوبة والتي تتغير بتصاعد أعمال العنف، وتدمير المستشفيات ومحطات الوقود، والمباني السكنية، والبنية التحتية بشكل كامل.