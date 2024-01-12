تعرف على اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس الأمم الإفريقية

ذكرت التقارير الصادرة من عدة مواقع رياضية،عن أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا مع تواجدهم في قوائم منتخبات بلادهم المشاركة في النسخة الـ34 المقبلة والتي ستنطلق غدا «السبت».

وتشهد البطولة التي تقام كل عامين تواجد العديد من النجوم الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى والعالم، منهم من شارك بشكل مستمر مع منتخبات بلادهم في نسخ مختلفة من البطولة لأكثر من 3 مرات على الأقل من أجل تحقيق اللقب المنشود.

ويعد النجم الغاني، أندريه أيو، اللاعب صاحب النصيب الأكبر من المشاركة في تاريخ كأس أمم إفريقيا من قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة المقبلة بأكبر عدد من المباريات التي خاضها لاعب في البطولة.

وسجل نجم منتخب غانا اسمه في البطولة بداية من مشاركته الأولى مع منتخب بلاده في نسخة بطولة 2008 التي أقيمت على الأراضي الغانية، كما أنه شارك في البطولة في 6 نسخ أخرى بعدها أخرها تواجده في بطولة نسخة 2021 الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

ويأتي بعده الجناح التونسي، يوسف المساكني، الذي شارك مع منتخب تونس من قبل في 7 نسخ هو الأخر، فيما يأتي اللاعب الإيفواري، ماكس جراديل، ثالثا في القائمة بظهوره 6 مرات في نسخ مختلفة من الكان.

وإليكم قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في البطولة القارية:

1- الغاني أندريه أيو (34 مباراة)

2- التونسي يوسف المساكني (26 مباراة)

3- الإيفواري ماكس جرادل (23)

4- الغاني جوردان أيو (22)

5- السنغالي شيخو كوياتي (19)

6- السنغالي إدريسا جانا جايي (19)

7- الجزائري ريس مبولحي (18)

8- السنغالي ساديو ماني (18)

9- الجزائري رياض محرز (17)

10- المصري محمد صلاح (17)