فى افتتاح أمم أفريقيا 2023.. مباراة منتخبى كوت ديفوار وغينيا بيساو بحكام مصريين

قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، لإدارة مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والمقرر لها غدا السبت. لطاقم الحكام المصرى بقيادة أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معرروف حكما رابعا، ومحمود عاشور، ومحمود البنا حكامًا لـ«VAR».

وتقام مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، الساعة العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة، بين ساحل العاج صاحب الأرض والضيافة ومنتخب غينيا بيساو، على ملعب استاد إبيمبى «الحسن واتارا الأولمبي» فى مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية للعُرس الأفريقي.

ومن المعروف أن البطولة يشارك فيها 24 منتخبًا، وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا فى الحادى عشر من شهر فبراير المقبل.