حملة 100 يوم صحة تقدم  60 مليون خدمة مجانية خلال 200 يوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 60 مليون و147 ألفا و119 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 11 يناير، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و620 ألفا و767 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و819 ألفا و958 زيارة.

و أضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ951 ألفا و682 طفلا، فيما قدمت الحملة 5 ملايين و179 ألفا و393 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 437 ألفا و184 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و843 ألفا و831 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 327 ألفا و609 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليونين و81 ألفا و179 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا – القولون- الرئة – عنق الرحم) بملئ مليونين و771 ألفا و807 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و739 ألفا و203 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 13 مليونا، و77 ألفا و255 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 13 مليون و154 ألفا، و509 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و659 ألفا و650 طفلا.

وأشار عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 483 ألفا و92 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وفى خدمات التوعية والتثقيف الصحي قدمت لنحو 8 ملايين و743 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.