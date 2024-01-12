بدء عمل القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة

بدأ القطار الكهربائي الخفيف LRT عمله في مرحلتيه الاولى والثانية اللتان تم افتتاحهما وتشغيلهما من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و التي تضم عدد من وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو الأنفاق – خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي ) وحتى محطة الفنون والثقافة وتم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين ، كما تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة

وفي اطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل المترددين على العاصمة والموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات. وقطاعات العاصمة المختلفة