قبل مباراة مصر وموزمبيق فى ضربة البداية بأمم أفريقيا.. «الريدز» يحفز محمد صلاح

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تحفيز نجمه الدولي محمد صلاح قائد «الريدز» ومنتخب مصر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، فيما بين منتخب مصر مع موزمبيق فى مستهل مشوار الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا المقامة فى كوت ديفوار حاليآ حتي 11 فبراير المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، نشر ليفربول تغريدة جاء فيها: «محمد صلاح ورفاقه في المنتخب «الفراعنة» يبدأون رحلة ‎أمم أفريقيا 2023 الليلة أمام موزمبيق، كل التوفيق ‎”MoSalah.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم يصطدم بغانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.