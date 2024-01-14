وزارة العمل تستجيب لطلب النائب إيهاب منصور بشأن حقوق العمال

تلقى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ردًا على السؤال المقدم منه، بشأن مطالب عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بحقوقهم في صندوق الزمالة.

بعد ورود عدة شكاوى لمكتب النائب لخدمة المواطنين من عمال الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من تأخر صرف مستحقاتهم في صندوق الزمالة.

وجاء رد وزارة العمل بأنها تقوم بمتابعة الأمر وقد تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 30-9-2021 وتضمنت التأكيد على سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات التوزيع.

وقامت وزارة العمل بمخاطبة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ 21/ 11/ 2023 ووجهت بضرورة سداد المستحقات طبقاً لما ورد بالاتفاقية الجماعية سالفة الذكر.

وقال منصور: إنه سيتابع الأمر مع الشركة والعمال لحين الانتهاء من صرف كافة حقوقهم.