برلماني يطالب التموين بضبط الأسعار بالسوق ويتساءل حول دور المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

قال النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب أن الأسعار في مصر اصبحت سداح مداح ، موضحا أن هناك عدم ضبط وانضباط للأسعار بالسوق المصري ، مشيرا إلي ضرورة ضبط الاسعار ، فالمواطن المصري يعاني من الغلاء، متسائلا عن دور المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لحل هذه الازمة.

واضاف الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد السلاب أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن التزام المصانع بطباعة الاسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير ، أن وزارة التموين هي المسؤولة عن ضبط اسعار السوق من خلال الرقابة وضبط السوق المصري ، مشيرا إلي أن وزارة التموين هي الوزارة الوحيدة التي تستطيع ضبط الأسعار من خلال المجمعات الخاصة بها .

وأكد الجبلاوي أن الأسعار مبالغ فيها والتجار يبالغون في أسعار السلع ، موضحا أن التجار يحققون مكاسب أضعاف أضعاف المصانع المنتجة بسبب هذا الارتفاع الفج .

أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس.

كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.