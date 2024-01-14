صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إقامة مصنع سكر جنوب بورسعيد

ناقشت لجنة الصناعة، اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور امين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان بشأن إقامة مصنع سكر في جنوب بورسعيد للاستفادة من محصول البنجر المزروع في هذه المنطقة،

وقالت البرلمانية، إن المنطقة تحتاج للكثير من المصانع، ونحتاج لتشجيع الإستثمار، لأن المنطقة يمكن الاستفادة منها فى كثير من الصناعات .

وقال ممثل محافظة بورسعيد إن المنطقة التى يتم زراعة البنجر بها ليس بعيد عن المنطقة الصناعية، موضحا أن المنطقة الصناعية ومساحتها ٨٠٠ فدان ليس بها أى مساحة لوجود مصنع جديد ، وعلقت النائبة لماذا لم يتم التخطيط لوجود مصنع سكر نظرا لأهمية هذا الأمر.

وفى ذات السياق، قال ممثل وزارة الصناعة إن هيئة التنمية الصناعية قامت بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة بورسعيد، وأضاف أن الدولة تتبنى دعم وتشجيع الصناعات التى تقوم بالصناعة خاصة صناعة السكر، موضحًا أن مصانع السكر تكون غالبا خارج المنطقة الصناعية بسبب أنها تحتاج لمساحة كبيرة، فى حين أن المناطق الصناعية يغلب عليها أنشطة صناعية بمساحات قليلة.

واقترح ممثل وزارة الصناعة إيجاد أرض بديلة قريب من محافظة بورسعيد نوفر بها هذه المساحة، حتى يتم استغلال محصول البنجر الخام الموجود.

وأوصت لجنة الصناعة بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعة ومحافظة بورسعيد لدراسة تخصيص أرض تصلح وتخدم صناعة السكر وتكون قريبة من الرقعة الزراعية للبنجر.

كما أوصت بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفيق أوضاع المزارعين لايجاد مشترى للمحصول المزروع من البنجر.