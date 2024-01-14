بداية مخيبة للآمال.. وصلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق

فى لقاء جاء على غير المتوقع، وكاد فيه منتخب «الفراعنة» ان يلقى هزيمة، بعد عرض فوق المتوسط فى شوطه الأول، ومُحيرا ضعيفًا ومُخيبًا للآمال فى شوطه الثانى، استطاع فيه محمد صلاح أن يُنقذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق اليوم «الأحد»، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، فى بداية مشوار المنتخبين بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

افتتح مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، سجل أهداف «الفراعنة» في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد مرور دقيقتين فقط من بداية اللقاء، ليصبح اللاعب صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ مشاركات منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد هدف أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، والذي سجل أسرع هدف لمنتخب مصر في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة، والذي سجله في شباك منتخب الجابون بعد مرور 21 ثانية من مباراة المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا 1994 والتي أقيمت وقتها في تونس.

وفى الشوط الثانى، واصل لاعبو منتخب مصر الزحف دون تهديد حقيقى للمرمى، وفى الدقيقة 55 ينجح ويتى لاعب موزمبيق فى تسجيل التعادل من رأسية قوية سكنت مرمى محمد الشنأوى، وعزز هدف التعادل فى الدقيقة 57، حينما سجل اللاعب كليسيو باكوى لاعب موزمبيق الهدف الثانى من انفراد كامل بمحمد الشناوى بعد خطأ دفاعى من أحمد حجازى.

وفجأة تعود الذاكرة للاعبى منتخب مصر، فى محاولة منهم لادراك التعادل والحصول على نقطة التعادل على الأقل، بعد أن كان فى جُعبته 3 نقاط حتى الدقيقة 55 من عمر المباراة، وتحقق له ما أراد عندما سجل صلاح من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقتسم الفريقان نقطتى التعادل والمباراة.