كأس آسيا 2023.. بسهولة الإمارات تكتسح هونج كونج بثلاثية مقابل هدف

حققت الإمارات فوزًا سهلًا ومُريحًا على هونج كونج 3-1، اليوم «الأحد»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2023، والتى تستضيفها قطر.

وسجل للإمارات اللاعبين، سلطان عادل فى الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وزايد العامري فى الدقيقة 52، وأختتم أهداف فريق الامارات اللاعب يحيى الغساني فى الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء أيضًا، فيما أحرز لفريق هونج كونج الوحيد اللاعب فيليب تشان سيو فى الدقيقة 49.

ويُذكر أن سجل لقاءات الفريقين يأتى فى صالح فريق الإمارات، الذى تغلب على فريق هونج كونج في 3 مباريات رسمية، كان الفوز في جميعها لصالح الامارات، بعدما سبق أن انتصرت في ذهاب وإياب تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة واحدة هي 4-صفر.

كما أن فوز الإمارات أبقى سجل هونغ كونغ سلبيا، حيث سبق أن تعرضت لـ7 هزائم و3 تعادلات في النسخ الثلاث الماضية من كأس آسيا التي شاركت فيها، أعوام 1956 و1964 و1968.