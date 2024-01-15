النائب أحمد فرغل يحذر من ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 166 مليار دولار

حذر النائب احمد فرغل خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى من كثرة عمليات الاقتراض وارتفاع حجم الدين الخارجي، وقال النائب: إن قيمة الدين الخارجي ارتفع إلى أكثر من 166 مليار دولار، مطالبًا باستدعاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى البرلمان ليقدم كشف حساب عن الديون وخطة الحكومة في سداد هذا الدين تفصيليًا.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣,٤٧٥,٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤,٣ مليون دولار أمريكي، حيث تأتي الاتفاقية في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.