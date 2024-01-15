كأس آسيا 2023.. كوريا الجنوبية تكتسح البحرين فى افتتاح مشوارها بثلاثية مقابل هدف 

في افتتاح مشواره ببطولة كأس آسيا 2023، حقق منتخب كوريا الجنوبية “النمور” انتصارا هاما، على نظيره المنتخب البحريني، بنتيجة 3-1، ظهر الاثنين.

استبدل دفاع المنتخب البحرين فى الزود عن مرماه في الشوط الأول، إلى أن تمكنت “نمور” كوريا الجنوبية، من النجاح فى تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه هوانج إن بيوم، في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

و فى الشوط الثانى ينجح المنتخب البحريني فى معادلة النتيجة عن طريق مهاجمه عبدالله الحشاش في الدقيقة 51، ولكن التعادل لم يستمر كثيرا.

ومن جديد عاد المنتخب الكوري ليحرز الهدف الثاني والثالث، عن طريق نجم باريس سان جرمان، لي كانج إل، في الدقيقتين 56 و69.

ولم يقدم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز وقائد المنتخب الكوري، سون هيونج مين، المطلوب على مستوى الأداء، واستسلم تماما للدفاعات البحرينية التى نجحت في “تقييده” نوعا ما.

وبهذا الفوز، قطع المنتخب الكوري خطوة مهمة، نحو صدارة المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك منتخبي ماليزيا والأردن.

وسيلتقي منتخب الأردن بالمنتخب الماليزي، في وقت لاحق من مساء اليوم “الاثنين”.