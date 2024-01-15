تعادل الجونة مع المقاولون بهدف لكل منهما ويتصدر مجموعته فى كأس الرابطة المصرية

انتهت منذ قليل مباراة فريق الجونة مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما، فى اللقاء الذى جمعتهما اليوم “الاثنين”، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة فى كأس الرابطة المصرية، والتى تضم أندية المقاولون، الجونة، المصرى، والبنك الأهلي.

سجل هدف التقدم لفريق الجونة أحمد شوشة فى الدقيقة 54 من ضربة جزاء، فيما تعادل زياد فرج لذئاب الجبل في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يتصدر الجونة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتى المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، ثم المقاولون فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرا وفى المركز الرابع يأتى البنك الأهلي بدون نقاط.