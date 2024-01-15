قومي المرأة يهنئ عبلة الألفى لحصولها على الزمالة الفخرية بالكليه الملكية البريطانية

تقدم المجلس القومي للمرأة بالتهنئة إلى الدكتورة “عبلة الألفى “عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة، لانتخابها من قبل الكليه الملكية البريطانية للحصول علي الزمالة الفخرية لعام ٢٠٢٤

وأعربت الدكتورة “مايا مرسي ” رئيس المجلس عن بالغ سعادتها وفخرها بالدكتورة عبلة الألفى، والتى تمثل نموذج نسائي متميز اثبتت نفسها في مجال طب الاطفال حتى لقبت «بأم أطفال مصر»، وحصلت على العديد من الجوائز في هذا المجال ،مضيفة أن انتخاب الدكتورة عبلة للحصول على الزمالة الفخرية من قبل الكليه الملكية البريطانية يأتي اعترافاً وتقديراً لدورها فى دعم صحة الطفل وتنمية الاسرة المصرية

يذكر ان الدكتورة عبلة الألفي قد حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام ١٩٧٨، اجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام ١٩٨٤، واجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام ١٩٨٧، ومن ثم حصلت على دكتوراة في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام ٢٠٠٢ونجحت في الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية التابعة لإنجلترا في عام ٢٠٠٤، لتصبح استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية في عام ٢٠٠٥، وحصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام ٢٠١٩، ليطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال في ذات العام لقب أم أطفال مصر.