كأس أُمم إفريقيا 2023.. «أسود التيرانجا» يدافع عن لقبه بثلاثية نظيفة فى مرمى جامبيا

بفوز مُقنع ومٌستحق فاز المنتخب السنغالى بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على نظيره المنتخب الجامبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم «الاثنين»، في كوت ديفوار.

افتتح أهداف اللقاء لاعب خط الوسط السنغالي باب جايي التسجيل مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، فيما تكفل السنغالي الآخر لمين كمارا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (52، 86) على التوالى من زمن اللقاء.

وكان منتخب غامبيا، قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيبو أدامس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب «شارليس كونان باني – Charles Konan Banny Stadium» بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية.

وتصدر منتخب السنغال، حامل اللقب، بذلك ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي الكاميرون وغينيا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست.