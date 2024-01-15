سؤال برلماني من نائب التجمع حول خطة “التموين” في تطوير منتجات “القابضة للصناعات الغذائية”

تقدم النائب علاء عصام، عن حزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الوزراة في تطوير منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والسبب في ضعف تنظيم معارض للسلع الوطنية داخليًا وخارجيًا.

وقال عصام في سؤاله: على الرغم من إدارة وزارة التموين لعدد ٣٧ شركة وطنية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي من أبرزها “قها للأغذية المحفوظة، قنا لصناعة الورق، المصرية للحوم والدواجن والأسماك، النيل للزيوت والمنظفات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها” وغيرها من الشركات التي تنتج مختلف المنتجات المصرية، إلا أن السوق المصري ومنافذ البيع المصرية لا ينتشر فيها هذه المنتجات بشكل كبير، إلى جانب ضعف تنظيم معارض لبيع هذه السلع في الداخل والخارج، مما يساعد علي انتشارها وتعلق المستهلك المصري بها.

وبعد شعور المصريين بالغصب إزاء ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بخسة وندالة من أعمال عنف ضد شعبنا الأعزل في فلسطين، كما دعمت الشركات الأجنبية الجنود الإسرائيلين قرر ملايين الشعب المصري شراء المنتج المصري ومقاطعة المنتج الأجنبي الذي له بديل محلي وهو الأمر الذي يجعلنا نفكر في توفير هذه المنتجات في مختلف الأسواق المصرية وفي المعارض المحلية والدولية، ويحعل المصريين أيضًا يتحمسون دومًا للاعتماد على منتجاتهم المصرية إلى جانب زيادة الصادرات من خلال انتشار المعارض الدولية.

والسؤال الذي أطرحة ما هو السبب في ضعف تنظيم هذه المعارض داخليًا وخارجيًا؟ وما هي خطة الوزارة لتطوير منتجات هذه الشركات وخطة تسويق الوزارة لبيعها وانتشارها؟

وهو الأمر الذي دفع شباب حزب التجمع إلى إطلاق حملة “اشتري مصري” والتي تستهدف دعم الصناعة المصرية.