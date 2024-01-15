التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر  لتعزيز المخزون الإستراتيجي 

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقا وهي : 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية و 50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

و أعلنت الوزارة أن الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو القادم فيما تم بدء إنتاج السكر من قصب السكر إعتبارا من بداية شهر يناير الجاري وسيتم إنتاج السكر من شركات بنجر السكر إعتبارا من شهر مارس القادم.