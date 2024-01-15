كأس رابطة الأندية.. زعيم الثغر إلى ربع نهائى البطولة هزم بلدية المحلة بهدف نظيف

بالعلامة الكاملة، فى المباراة التي جمعتهما اليوم «الاثنين»، على استاد الإسكندرية فى ثاني جولات بطولة كأس الرابطة المصرية، تغلب فريق الاتحاد السكندري على بلدية المحلة بهدف نظيف.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته، فيما توقف رصيد البلدية عند 3 نقاط في المركز الثاني، ويتأهل زعيم الثغر إلى ربع نهائي البطولة.

سجل بنيامين بواتنج الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 22 قبل أن يتم إلغاء الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 32 بتوقيع نفس اللاعب.

وجاءت أحداث الشوط الثاني هادئة، رغم وجود محاولات من البلدية للتعديل ومحاولات من زعيم الثغر لتعزيز التقدم، حتى نهاية المباراة بفوز الاتحاد بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، وفى الدفاع: إسلام أبو سليمة، هشام صلاح، سيف تقا، عمرو صالح، أما خط الوسط: الحبيب حسن، خالد الغندور، عمر الوحش، عبد الغني محمد، وفى الهجوم: بنجامين بواتينج، بيكالي أوبامي.

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود ماهر، خط الدفاع : محمد صابر، محمد رجب، السيد عوض، أحمد مجدي، وخط الوسط: محمد أميسي، إبراهيم شتا، إسلام مرزوق، محمد أشرف، محمد عادل أمو، أما خط الهجوم : كريم أشرف.