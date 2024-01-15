كأس آسيا 2023.. في بداية مشواره بالبطولة.. منتخب الأردن يكتسح ماليزيا بأربعة أهداف دون رد

اكتسح منتخب الأردن نظيره منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد الجنوب في قطر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

وسجل النجم محمود المرضي لاعب منتخب الأردن هدفين في الدقيقتين 12 و32، كما أحرز زميله موسى التعمري هدفين في الدقيقتين 18 و85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع منتخب الأردن على عرش صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط متفوقا على الوصيف كوريا الجنوبية الذي يمتلك نفس الرصيد بفارق هدفين.

فيما تذيل منتخب ماليزيا ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط بالتساوي مع منتخب البحرين، بعد خسارتهما في مستهل مشوارهما بمجموعات كأس آسيا.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخب ماليزيا ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية.