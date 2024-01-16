كأس أُمم إفريقيا 2023.. 3 مواجهات صعبة ومُثيرة اليوم فى بطولة الـ«كان»

تشهد مواجهات كأس أمم أفريقيا 2023، 3 لقاءا غاية فى الإثارة والصعوبة، حيث يلتقى كلًا من بوركينا فاسو مع موريتانيا، وتونس مع ناميبيا، ومالى ضد جنوب أفريقيا.

موريتانيا تتحدى بوركينا فاسو

فى الرابعة عصر اليوم «الثلاثاء»، يبدأ المنتخب الموريتانى مشواره فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة بوركينا فاسو، على ملعب «السلام» فى مدينة «بواكي» بكوت ديفوار، فى منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات للمجموعة الرابعة، والتى تضم أيضًا منتخبى الجزائر وأنجولا.

ومباراة اليوم هي الأولى بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الافريقية ، حيث لعبا من قبل في تصفيات البطولة في نسخ 2000 و2019.

ويأمل المدير الفني لمنتخب موريتانيا أمير عبدو، في تحقيق الفوز اليوم في كأس الأمم الأفريقية، بعدما اكتفى بتعادلين و4 هزائم في 6 مباريات بالمشاركتين السابقتين، وسجل هدفا واحدا مقابل 11 هدفا في مرماه.

ومن ناحية الخبرة، نجد أن عامل الخبرة يرجح كفة منتخب بوركينا فاسو، الذي يشارك للمرة 13 في كأس الأمم الأفريقية، وكان وصيفا للبطل بخسارته أمام نيجيريا في نهائي نسخة 2013، كما أنه مرشحا بارزا للذهاب بعيدا في مشواره بكأس الأمم، لنتائجه المميزة في آخر 4 مشاركات.

فيما يعتمد المدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو الفرنسي هوبرت فيلود، على عدد من النجوم البارزين في كتيبة «الخيول» مثل برتراند تراوري وهيرفي كوفي وإيدموند تابوسوبا ودانجو واتارا وعيسى كابوريه.

تونس تتحدى ناميبيا

ويستهل «نسور قرطاج» مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 عندما يلتقى مع ناميبيا فى السابعة مساء اليوم «الثلاثاء»، فى منافسات المجموعة الخامسة التى تضم معهما منتخبا مالي وجنوب أفريقيا.

ويشارك المنتخب التونسى فى أمم أفريقيا للمرة الـ21 فى تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية بالبطولة، فيما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية وبوتسوانا وليبيا.

ويطمح منتخب تونس تحت قيادة مدربه الوطني جلال قادري، فى قيادة «نسور قرطاج» للتتويج الثانى بعد تحقيق اللقب مرة واحدة من قبل عام 2004 على أرضها.

ويذكر أن منتخب تونس، يحتل المركز الـ28 عالميا والثالث أفريقيا، في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو صاحب سجلا حافلا في أمم أفريقيا، حيث خاض 80 مباراة خلال مشاركاته السابقة في المسابقة، حقق خلالها 25 فوزا و29 تعادلا، وتلقى 26 خسارة، وسجل لاعبوه 99 هدفا، واستقبلت شباكه 94 هدفا.

فيما يسعى منتخب ناميبيا، فى هذه النسخة لتحقيق إنتصار تاريخى حيث لم يسبق له تحقيق الفوز بل اكتفى بتعادلين مقابل 7 هزائم في مشاركاته فى أمم أفريقيا السابقة .

ويعول المدير الفنى لمنتخب ناميبيا كولين بنيامين، آمال عريضة على الثنائي بيتر شالوليلي، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، وريان نيامب مدافع ديربي كاونتي.

قمة نارية بين جنوب أفريقيا ومالى

ويختتم اليوم من مباريات هذه الجولة فى كأس الأُمم الإفريقية 2023، بلقاء بين منتخبى جنوب أفريقيا الأول لكرة القدم، أمام منتخب مالي فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، فى منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية «النسخة 34»، على ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوجو، بكوت ديفوار.

ويقع منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره المالي فى المجموعة الخامسة، بجانب كل من منتخب تونس ومنتخب نامبيا، وتشهد المباراة تنافساً بين نجمي الأهلي المالي أليو ديانج والجنوب افريقي بيرسي تاو.

وينتظر أن تشهد مباراة جنوب أفريقيا ومالي ندية كبيرة، في ظل رغبة كل منتخب لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه فى صدارة المجموعة والتأهل للدور الثاني، كما يسعى منتخب جنوب إفريقيا لانطلاقة قوية تعوض غيابه عن النسخة الأخيرة في 2022 بعدما فجر مفاجأة فى ظهوره الأخير بنسخة 2019 عندما أطاح بمنتخب مصر منظم البطولة من الدور الثاني.

فيما يعتمد المدير الفنى لمنتخب مالى، على عدد من النجوم المحترفين في أوروبا مثل قائد الفريق هاماري تراوري مدافع ريال سوسيداد ويفيس بيسوما لاعب وسط توتنهام الإنجليزي وآداما تراوري مدافع هال سيتي الإنجليزي، كما يتواجد فى القائمة إليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

وسيدير اللقاء تحكيميًا الحكم المصري محمد عادل، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، وأمين عمر حكما رابعا.