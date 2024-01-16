رئيس مجلس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية الواردة في مشروعات القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار

أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريا، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبًا وزير العدل سرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، عقب الموافقة النهائية على قانون تعديلات الإجراءات الجنائية.