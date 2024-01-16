وزير التموين يكشف أزمة توقف مصنع أبو قرقاص للسكر

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل أزمة توقف مصنع أبو قرقاص للسكر فى المنيا، مؤكدًا: “أن من يدعى توقف المصنع فهو مخطئ خطأ جسيم”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية بشأن مشكلات الأسعار والدعم.

وقال الوزير: كانت سياسية الزراعة قبل سنوات هي كيفية الحصول على عائد أعلى من وحدة المياه للمحصول، وبالتالي كان اللجوء للتقليل من المساحة المنزرعة من قصب السكر، وبالتالي عانى مصنع السكر في أبوقرقاص في المنيا من أزمة، وفي 1993 فكرنا في مشروع حول كيفية إنتاج السكر من البنجر في المنيا وتم التشغيل في 1997، ومن يدعي إيقاف مصنع أبوقرقاص هو خطأ جسيم والواقع غير ذلك.

واستكمل: بأن هناك استثمارات ناجحة فى قطاع بنجر السكر، في عدد من المحافظات مثل الفيوم والدقهلية، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الإماراتي في غرب المنيا حيث تم زراعة بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر من البنجر، مقارنة بالقصب.

وعقب وزير التموين، على مطالبات النواب، برفع أسعار توريد الخامات مثل القصب والقمح، قائلًا: لو دخلنا في مزايدة لتحديد سعر الخامات سنرفع سعر السلع أكثر وأكثر، مؤكدا أن الحكومة تحاول تحديد سعر عادل.

ورد الوزير على انتقادات النواب بشأن عدم وجود رقابة على الأسواق: “ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح، حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها، ولكن هناك خطة لإنشاء أسواق منضبطة بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التي تقدم السلع”.