الروسيتان داريا كاساتكينا وبلينكوفا إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فى أولى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار، تمكنت الروسيتان داريا كاساتكينا وآنا بلينكوفا من الوصول للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكانت لاعبة التنس الروسية داريا كاساتكينا، قد بدأت مشوارها في البطولة بالفوز بصعوبة على الأمريكية بيتون ستيرنز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و50 دقيقة.

وبهذا الفوز تضرب كاساتكينا، والتى تبلغ من العمر 26 عامًا، موعدًا في الدور الثاني للبطولة مع الأمريكية الأخرى سلون ستيفنز التي تغلبت بدورها على صاحبة الأرض الأسترالية وليفيا جادكي، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).

وجاء تأهل آنا بلينكوفا إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا الكبرى، على حساب الإسبانية كريستينا بوكشا، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-4) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و17 دقيقة.

وتلعب آنا بلينكوفا البالغة من العمر25 عامًا، في الدور الثاني للبطولة مع الكازاخستانية يلينا ريباكينا، والتي تغلبت على التشيكية كارولينا بليشكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-6) و(6-4).