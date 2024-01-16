برلماني أمام وزير التموين: الشعب مطحون بين مسئول فاسد وآخر فاشل

خلال كلمته بجلسة مجلس النواب في مواجهة وزير التموين، تحدث النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن عدد من المشاكل: البداية بكارثة اختيار مسئولين فاسدين أو فاشلين، حيث نرى كل يوم قبض على مسؤولين بالتموين وخصوصًا بمحافظة الجيزة.

وطالب النائب بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء الفاسدين، وأضاف منصور موجهًا حديثه للوزير: بلغتك عن تجار فاسدين وتم إغلاق متاجرهم وفوجئت بإعادة فتحها مرة مما يعنى فساد مباشر، وأطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك محاسبة شديدة.

وأكمل النائب: لم أر مسئولي الجيزة من سنتين والنتيجة ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار ومشاكل في بطاقات التموين، وأشار النائب إلى تدخله سابقا لوقف فساد بـ11 مليار جنيه سنويا، وتم بالفعل بدء اتخاذ الإجراءات لوقف الفساد، موضحًا أنه اكتشف حصول أحد المواطنين على 10 آلاف رغيف شهريًا وقام بإبلاغ الجهات الرقابية حينها.

وتحدث النائب عن جولاته مع مسئولي التموين سابقا فى حملات التفتيش الحقيقية ، لكنها انعدمت مع المسئولين الحاليين، وأصبح التفتيش ظاهري، والتقارير غير صحيحة فالفاسدين يخطرون بعضهم بمواعيد التفتيش.

وذكر النائب عدد من مظاهر الفساد مثل بطاقات التموين التي تباع على الإنترنت، وتعطيل إصدار البطاقات لمستحقيها وإسقاط المواطنين منها بدون وجه حق وتأخر إضافة المواليد، بالإضافة لانفلات الأسعار وغياب الرقابة ونقص بعض السلع الأساسية ومنها السكر والبصل.

واختتم النائب حديثه قائلًا: حذاري من الاقتراب من رغيف العيش فهو الوجبة الأساسية للمواطنين الآن، والرغيف الذي يأكله المواطن ليس هو ما يراه مفتش التموين فحجمه نصف حجم الرغيف الذي يراه المفتش.

وخلال كلمة الوزير، أشاد بتعاون النائب إيهاب منصور مع الوزارة لمكافحة الفساد.