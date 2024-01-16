وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير بمستشفى صدر إمبابة

تفقد الدكتور “خالد عبدالغفار “وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار موعد التسليم المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير إطلع علي أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية، ووجهات المركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بمستشفي إمبابة.

و أضاف عبدالغفار، أن التطوير يتضمن غرفتين للعمليات، وغرفة رعاية بطاقة استيعابية 4 أسرة وغرفة إفاقة، ومكاتب إدارية، ومصعد وغرفة طبيب، بالإضافة لغرفة مدير العمليات، مشيرا إلي أن أعمال التطوير بدأت في شهر أكتوبر عام 2023، ومن المقرر أن تنتهي في سبتمبر من العام الجاري بقيمة تعاقدية 110 مليون و321 ألف جنيه.

يذكر أن المساحة الإجمالية للمستشفي تبلغ 4200 متر، مقسمة علي 3 مباني (رئيسي، وعيادات، ومعامل وأشعة)، بطاقة استيعابية 72 سرير، مقسمين إلي 52 سرير داخلي، و5 أسرة طوارئ، و5 أسرة رعاية متوسطة، و10 أسرة رعاية مركزة، وتضم المستشفى تخصصات ( المناظير، وعمليات الصدر، ووظائف تنفس، واشعة الإيكو، ومعمل غازات الدم)