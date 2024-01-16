وزير التموين ردًا علي فساد الوزارة: أنا لست حكم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين علي اتهامات النواب لوزارته بالفساد، خاصة بعد إعلان القبض علي مسئولين داخل الوزارة، قائلًا: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” .

وقال الوزير خلال تعقيبه علي نحو 98 أداة رقابية بالجلسة العامة اليوم: إن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم علي الجهات الرقابية المعنية.

وتابع الوزير: “نحن وزارة تخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد، أنا لست حكم والشكر لكل من يصلح”.

وجاء ذلك تعقيبًا على إثارة أعضاء مجلس النواب قضية الفساد بوزارة التموين والقبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة وشبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.