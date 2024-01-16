كأس الرابطة المصرية.. تعادل إيجابى 2-2 بين بيراميدز وطلائع الجيش

فى المباراة التى أُقيمت مساء اليوم «الثلاثاء»، على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، فى النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، تعادل فريق طلائع الجيش إيجابيًا مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما.

سجل لاعب طلائع الجيش بول جوليوس هدف التقدم فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، فيما تعادل أجو صامويل لفريق بيراميدز فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وفى الدقيقة 68 من عمر اللقاء، سجل اللاعب عمرو طارق هدفا بالخطأ فى مرماه «نيران صديقة، فيما سجل اللاعب يسرى وحيد هدف التعادل لطلائع الجيش.

وبهذه النتيجة يتصدر طلائع الجيش ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتى فريق زد إف سى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ثم فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا فريق فاركو فى المركز الرابع بنقطة واحدة.