كأس الرابطة المصرية.. سموحه يتعادل سلبيًا مع مودرن فيوتشر

فى مباراة سلبية فى كل شئ حتى فى نتيجتها، تعادل فريق سموحة سلبيًا مع نظيره نادى مودرن فيوتشر، وذلك في الجولة الثانية من كأس الرابطة في القاء الذى أُقيم بينهما على إستاد الإسكندرية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كليهما أول نقطة له في البطولة.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى غلب على أحداثها الحذر الدفاعى بين الفريقين، بسبب الخوف من تلقى هدف يربك الحسابات، وفى الشوط الثانى أجرى المديرين الفنيين التغييرات من أجل تغيير النتيجة دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

كان فريق مودرن فيوتشر قد خسر أولى مبارياته في كأس الرابطة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، فيما خسر سموحة أمام بلدية المحلة بنفس النتيجة.

وكان تشكيل سموحة الذى خاض به المباراة مكون من: فىحراسة المرمى: الهانى سليمان، وفى خط الدفاع: طارق علاء – ميدو مصطفى – بركات حجاج – محمود وحيد، وفى خط الوسط: دوكودودو – أبو بكر ليارى – عمرو قلاوة – لحسن دهدوره، أما الهجوم: حسين فيصل – حسام حسن

فيما لعب فيوتشر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، وفى الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، محمود شعبان، وفى وسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع، عبد الكبير الوادي، فيما جاء فى الهجوم اللاعب عمر السعيد.