كأس الرابطة المصرية.. زد يتفوق على فاركو بهدفين نظيفين

انتهت منذ قليل المباراة التى جمعت بين فريقى فاركو وزد على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتقدم فريق زد بهدفين دون رد.

أحرز اللاعب شادى حسين لفريق زد، من كرة عرضية حوّلها إلى مرمى الفريق المنافس لتدخل شباك محمود السيد حارس فاركو فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، فيما أحرز اللاعب رشيد أحمد الهدف الثانى لفريقه مع الدقيقة «90+7» لينتهى اللقاء بحصول فريق زد إف سى على أغلى 3 نقاط له فى البطولة.

وكان فريق زد إف سى، قد خسر المباراة الأولى فى كأس الرابطة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما تعادل فاركو مع بيراميدز بهدفين لمثلهما.

بدأ زد المباراة بتشكيل مكون من عمرو حسام ، مصطفى عادل “كاجو”، محمد سمير، عبد الله بكري، محمد رضا، بيترموتوموسي، عبد الله مجدي، أحمد الصغيري، رأفت خليل، ماتا ماجاسا، بالاضافة إلى شادي حسين.

فى المقابل خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من محمود السيد، سيف العجوز ، أحمد عوض، جابر كامل، محمود البدرى ، وليد على فرج ، محمود عماد ، احمد البحراوى، احمد محمد فؤاد، و سيف تيرى ، بالإضافة إلى عمرو جمال.