وزير التموين: مستعد لإضافة المواليد في حالة فتح اعتماد إضافي بالموازنة.. والدعم النقدي أفضل لكن صعب تطبيقه حاليًا

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: أؤيد تطبيق الدعم النقدى باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه فى ظل التحديات الحالية لن يحقق الهدف المرجو منه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين، حول مشكلات الخبز وبطاقات التموين، وارتفاع الأسعار.

وأشار الوزير إلى أنه فى عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي، وتم الموافقة عليه، باعتباره الأكثر كفاءة، ولكن حاليًا الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم وصلت في ديسمبر 2023 إلى 36%، وهو ما يتطلب عدم تطبيقه حاليًا، خاصة وأن المواطن يريد رغيف الخبز وزجاجة الزيت التي تصرف على بطاقة التموين بأسعار مناسبة.

وتابع: التحول للدعم النقدى يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم.

وحول شكاوي النواب من عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين؛ أكد المصيلحي أن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.

وبشأن تطبيق التسعيرة الجبرية؛ أكد وزير التموين أن ذلك قد يؤدي إلى اختفاء السلع، حيث قامت الدولة بعد الثمانينات بتطبيق حرية التجارة.

وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة، أكد وزير التموين أن هناك شروط تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، والمحرومة يشترط عدد سكانها ما بين 2500 و3 آلاف مواطن، فضلًا عن عدم زيادة متوسط الخبز فى المنطقة عن 3.2 رغيف.