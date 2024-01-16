كأس أُمم إفريقيا 2023.. فوز بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف “+90”.. وفوز ناميبيا على تونس

فاز منتخب بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم «الثلاثاء» على ملعب السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة، فى كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز هدف بوركينا فاسو اللاعب بيرتراند تراوري من ركلة جزاء في الدقيقة 90 + 5 من الوقت الضائع بالشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة تصدر بوركينا فاسو المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وحل الجزائر ثانياً برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع أنجولا فى المركز الثالث بينما تذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

منتخب ناميبيا نظيره التونسى

تعرض منتخب «نسور قرطاج لخسارة مميتة أمام نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء «الثلاثاء» على ملعب «أمادو جون كوليبالي»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

شهد الشوط الأول محاولات من الجانبين دون خطورة واضحة، سوى في الدقيقة السادسة في فرصة لمنتخب ناميبيا عندما أضاع بيتر شالويلي هدفا محققا.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 89، حيث قام اللاعب هوتو بتسجيل هدفا بالرأس من عرضية رائعة، في المباراة التي شهدت مشاركة الدولي التونسي على معلول لاعب الأهلي في المباراة بأكملها.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا فى تاريخه بأمم أفريقيا بعد 3 مشاركات فى البطولة.

وبهذه النتيجة، يحقق منتخب ناميبيا أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة قبل مباراة مالي ضد جنوب افريقيا المقررة في العاشرة من مساء اليوم بنفس المجموعة.