برلماني: استقبال الصحفي وائل الدحدوح للعلاج في مصر دليل على دعم الدولة للقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الإنسان

تقدم النائب زكي عباس عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وأوضح النائب ذكي عباس، أن القيادة السياسية دائما تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان بتوفير الحياة الآمنة لمواطنيها وغيرهم.

وأشار النائب إلى أن تسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح لمصر لتلقي العلاج، تأكيد على استجابة القيادة السياسية للرأي العام ومطالب نقابة الصحفيين المصريين مما يدل على احترام الحريات ودعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

وأكد عضو مجلس النواب على أن مواقف الدولة المصرية تدل على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيد على فشل كافة محاولات الاحتلال الصهيوني لتشويه صورة الدولة المصرية.