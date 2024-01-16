وزارة الطيران: التأمين المطلق من الهجمات السيبرانية غير موجود والخسائر ستصل لـ23 تريليون دولار في 2027

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إن التطور التكنولوجي الهائل والثروة المعلوماتية، تخلق أمامها أجيال جديدة وحيل للمهاجمين والهاكرز في كل مجال، وكل تطوير يطرأ يقابله استحداث لوسائل السرقه والسطو.

وأوضح وزير الطيران المدني خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم: أن الأمن المطلق غير موجود حتي لوتم استخدام جميع الوسائل الحمائيه في العالم لأننا في كل مرة نضع نظم حماية سيكون هناك تطورات في عمليات المهاجمين للمواقع الإلكترونية وغيرها.

ولفت وزير الطيران المدني أن الحرب علي غزه في 7 أكتوبر شاهدة علي هذة الدلائل وتم اختراق كل أنظمة الحمايه الموجودة في إسرائيل، وهي دولة تدعي أنها أكبر دولة متطورة في العالم، لأن الفكرة في كل مرة نضع أقفال كثيرة علي المنشأة فإننا بذلك نُعطل الحرامي فقط.

من جهته قال الدكتور عبدالخالق محمد لطفي رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة ميناء القاهره الجوي إن خسائر كبيرة الهجمات السيبرانيه علي الموقع الالكتروني كبيرة جدًاـ وـن الخسائر التي تتحملها الدول بسبب الهجمات السيبرانيه بتريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 23 ترليون دولار في عام 2027 وأن هناك وسيلة وحيدة لحمايتك من الهجمات السيبرانيه وهي أن تفصل نفسك عن العالم، لأن الخسائر لو قيست سيبقي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف: أن الموقع الاليكتروني بشركة ميناء القاهره الجوي تعرض في 11 نوفمبر لهجمات تم تعطيل الخدمه من 10 ونصف حتي الساعه 3 صباحا وتعرض أيضًا للهجوم في 13 نوفمبر الساعه 9.

ولفت عبد الخالق بأننا اتخذنا عدة خطوات لحماية الأنظمة والبيانات الموجودة، حيث أن الهوستنيج الخاص بالموقع كان في الولايات المتحدة، وتم عمل مظلة من المصرية للاتصالات والدخول تحتها حتى نتفادى الدخول المباشر من أي مهاجمين، بالإضافة إلى متابعة الهاك علي مستوي العالم، حتى نتجب الأخطار، بالإضافة إلى متابعة الدارك ويب نقل الاخبار الهاكر، ومراقبة السلوك وكذلك متابعه النقاط الضعيفة.

وبين ممثل شركة ميناء القاهره الجوي بأننا اتخذنا 6 إجراءات تامين الموقع تامين تأمين البيانات حماية البييانات الحكوميه بالاضافه الي التدريب والتوعية وكذلك تقسيم التحديات المستقبلية وتحديث التكنولوجيا .