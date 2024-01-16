كأس أُمم آسيا 2023.. منتخب السعودية تنتوع فوزا صعبًأ من عمان 2-1

فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء «الثلاثاء» باستاد خليفة الدولي، اقتنص منتخب السعودية فوزًا قاتلًا ضد عمان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

تقدم المنتخب العمانى عن طريق لاعبه صلاح اليحيائي فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء ، فيما سجل عبد الرحمن غريب، والبليهي هدفي السعودية في الدقيقتين 78، و96 على التوالى.

ويتنافس المنتخب السعودى فى المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وبجانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، وتايلاند.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السعودية في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا مع نظيره قرغيزستان يوم 21 يناير الجارى، ثم يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء نظيره التايلاندي، يوم 25 من الشهر نفسه.