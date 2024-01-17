كأس أمم إفريقيا 2023.. مالي تنتزع فوزا ثمينا من جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة فى 6 دقائق

فاز المنتخب المالي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس “الثلاثاء”، على ملعب أمادو “جون كوليبالي” في مدينة “كورهوجو”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

جاءت أهدف المنتخب المالى فى 6 دقائق، حيث أحرز اللاعب المالى هماري تراوري فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء، وأضاف الهدف الثانى اللاعب لاسين سينايوكو فى الدقيقة 66 على التوالي.

المواجهة فى مجملها جاءت نارية، كما شهدت اهدار النجم بيرسي تاو لركلة جزاء في الشوط الأول من اللقاء.

والمعروف أن منتخبا جنوب أفريقيا ومالي يقعا فى المجموعة الخامسة، إضافة إلى كل من منتخب تونس ومنتخب نامبيا، ويعتمد منتخب مالي فى هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية على عدد من النجوم المحترفين في أوروبا، مثل قائد الفريق هاماري تراوري مدافع ريال سوسيداد، ويفيس بيسوما لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، وآداما تراوري مدافع هال سيتي الإنجليزي، كما يتواجد فى القائمة إليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

وبهذه النتيجة تتصدّر مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس وجنوب إفريقيا ثالث ورابع المجموعة بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مالي يوم 20 يناير، فيما تلتقي ناميبيا مع جنوب إفريقيا يوم 21 يناير أيضا.