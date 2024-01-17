الروسية ميرا أندريفا أطاحت بـ«أنس جابر» من بطولة أستراليا المفتوحة

تغلبت الروسية الصغيرة «المراهقة»، ميرا أندريفا على المصنفة السادسة أنس جابر 6-0 و6-2 لتصل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة.

وكانت الروسية ميرا أندريفا، والتى تبلغ من العمر 16 عاما، قد تمكنت من استغلال خمس من سبع نقاط لكسر الإرسال بينما سجلت 13 ضربة ناجحة لتحقق الفوز المذهل الذي كان بمثابة مفاجأة لها.

وفى حديث لها قبل المباراة، قالت أندريفا: «كنت متوترة للغاية، وتأثرت باللاعبة أنس جابر التى كانت مصدر إلهام لى حقا، من خلال طريقة لعبها. قبل أن أبدأ اللعب في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كنت أشاهد مبارياتها دائما، والآن أتيحت لي الفرصة للعب ضدها».

من جهة أخرى، انتهت عودة الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا، إلى المنافسات في البطولات الأربع الكبرى عند العقبة الثانية بعد خسارتها بنتيجة 1-6 و6-4 و6-1 أمام الروسية الأخرى ماريا تيموفيفا البالغة 20 عاما.